Fiumicino, screening anti-Covid nella scuola di Via Copenaghen. Montino: ‘Tutto negativo, partecipazione all’85%’ (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Lo screening anti-Covid effettuato ieri dalla Asl Rm 3 tramite tamponi sugli studenti della scuola media di via Copenaghen, a cui ha partecipato l’85% di ragazzi e ragazze dell’istituto, ha portato a un risultato tutto negativo”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “Una notizia eccellente – spiega – anche per la grande partecipazione ottenuta, 225 studenti su 264 totali, per la quale ringrazio di cuore tutte le famiglie coinvolte”. “Domani mattina la campagna di screening proseguirà nella scuola elementare di via Varsavia, sempre a Parco Leonardo – aggiunge – per poi estendersi alle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Loeffettuato ieri dalla Asl Rm 3 tramite tamponi sugli studenti dellamedia di via, a cui ha partecipato l’85% di ragazzi e ragazze dell’istituto, ha portato a un risultato tutto”. Lo dichiara il sindaco diEsterino. “Una notizia eccellente – spiega – anche per la grandeottenuta, 225 studenti su 264 totali, per la quale ringrazio di cuore tutte le famiglie coinvolte”. “Domani mattina la campagna diproseguiràelementare di via Varsavia, sempre a Parco Leonardo – aggiunge – per poi estendersi alle ...

