Fisco | salario minimo e taglio agli stipendi dei parlamentari Le nuove parole guerriere M5S Dopo il conclave i Cinque Stelle si rimettono in Movimento Ecco l’agenda per rilanciare l’azione politica

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 30 settembre 2020)dei, conflitto d’interessi, referendum propositivo. Il M5S prova a ripartire da qui. Da riforme che coincidono con temi identitari come la crociata contro i costi dellae la lotta alla povertà. Perché al di là del processo a Rousseau e delle questioni sulla leadership, i big, riuniti lunedì in, hanno capito che, per ridare slancio al, occorre muovere dai contenuti.dunque il rilancio sul. TASSE EQUE. “Bisogna avviare una riforma fiscale che vada incontro alle esigenze degli italiani e delle imprese. E sono contento che su questo tema ci ...