Firenze | Ztl | stop da 1 ottobre all’apertura anticipata Tramvia in serivio fino alle 2 Sconti nei garage

Non sarà prorogata a Firenze l'apertura anticipata delle due porte della ztl del lungarno Vespucci e di via della Scala. Lo ha deciso la Giunta comunale: dal 1 ottobre torna quindi l'orario consueto rimasto in vigore nelle altre 17 porte telematiche, ovvero l'apertura al transito alle 20 i giorni feriali e alle 16 il sabato

