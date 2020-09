FIPILI Horror Festival 2020 | Letto N 6 in programma | Elio Germano tra gli ospiti

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 30 settembre 2020)N. 6, di Milena Cocozza e The Lighhouse sul grande schermo,e il suo spettacolo VR tra gli eventi del, dall'8 all'11 ottobre. Iltorna a Livorno con un ricco calendario di eventi venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 ottobre. Proiezioni, mostre, presentazioni letterarie e tanti, tra i quali l'attore, per ilche indaga la paura nel cinema, nella letteratura e nell'arte. Da giovedì 8 ottobre il sipario delsi alzerà sulla mostra omaggio a Federico Fellini, in occasione ...