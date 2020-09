(Di mercoledì 30 settembre 2020) Mancano pochi giorni all’uscita di21, l’attesissimo gioco di simulazione calcistica. E si iniziano poco alla volta a svelare nuovi dettagli. Come ladel game, già disponibile su Spotify, Apple Music e Deezer. Sono oltre 100 gli artisti provenienti da 23 Paesi in tutto il mondo a comporre la soundtrack. Come spiegano da Ea: “Ladei menu può contare su brani di artisti affermati e nuove proposte, mentre quella di Volta Football sottolinea alla perfezione l’atmosfera che si respira nelle strade con tracce grime, elettroniche e hip-hop”, si legge nel comunicato ufficiale”. Tra gli artisti spicano Dua Lipa, Anitta, Tame Impala e Royal Blood che propone una vera e propria ...

nuovasocieta : Fifa 21, Ea Sports annuncia la colonna sonora - sportli26181512 : Fifa 21, i giocatori col massimo potenziale nella modalità carriera: Mbappé diventerà più forte di Leo Messi e di C… - infoitscienza : Bundesliga ed EA Sports prolungano il contratto di esclusiva su FIFA! - zazoomblog : Bundesliga ed EA Sports prolungano il contratto di esclusiva su FIFA! - #Bundesliga #Sports #prolungano - giorjolly : RT @CalcioFinanza: #Monza, accordo con #EASports: il club presente su FIFA 21 -

Ultime Notizie dalla rete : Fifa Sports

La Web App di FIFA 21 è disponibile da oggi per il download, per questo motivo vogliamo spiegarvi come funziona e quali ricompense vi attendono EA Sports ha rivelato i primi dettagli della versione ...FIFA 21 è sicuro per i bambini? Scoppia la polemica sulle microtransazioni in game, fin troppo spinte da EA Sports. Cosa fare e come evitare i pagamenti in game. È polemica per le microtransazioni di ...