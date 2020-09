(Di mercoledì 30 settembre 2020) ANSA, - BARI, 30 SET - "Ilscosso eda questa situazione. E' consapevole della delicatezza e della gravità dell'intera vicenda. Al momento è in isolamento per ragioni ...

MediasetTgcom24 : Fidanzati uccisi, l'assassino confessa: sono stato io - rtl1025 : ?? Il presunto omicida dei due fidanzati Eleonora Manta e Daniele De Santis uccisi la sera del 21 settembre scorso a… - MediasetTgcom24 : Fidanzati uccisi a Lecce, arrestato il presunto assassino #lecce - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Fidanzati uccisi a #Lecce. Trovato un altro biglietto con i tempi del delitto #ANSA - iconanews : Fidanzati uccisi: avvocato, ragazzo molto provato -

Ultime Notizie dalla rete : Fidanzati uccisi

Sara, ex collega ed ex fidanzata di Valerio, fa notare all'uomo che la morte di Ettore non sembra affatto un suicidio. Anche Martina, compagna del giovane, conferma che non si sarebbe mai ucciso.La sentenza dei giudici sul processo bis per la morte di Marco Vannini ha condannato Antonio Ciontoli a 14 anni per omicidio volontario ...