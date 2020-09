Fernando e la sua anima italiana: i fratelli Luca e Gabriele Stifani ci raccontano la serie (Di mercoledì 30 settembre 2020) La nostra intervista ai fratelli Luca e Gabriele Stifani, ingegnere del suono e direttore della fotografia per Fernando, la serie Amazon disponibile su Prime Video dal 25 Settembre. Fernando, la docu-serie Amazon disponibile su Prime Video narra le gesta sportive di un campione come Fernando Alonso. Cinque episodi che raccontano la sua nuova vita e che saranno seguiti da ulteriori quattro per affrontare il suo ritorno in Formula 1. Per i primi tre episodi della prima stagione, in catalogo dal 25 settembre, è presente una importante impronta italiana, grazie al lavoro di Luca e Gabriele Stifani, rispettivamente ingegnere del suono e direttore ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 settembre 2020) La nostra intervista ai, ingegnere del suono e direttore della fotografia per, laAmazon disponibile su Prime Video dal 25 Settembre., la docu-Amazon disponibile su Prime Video narra le gesta sportive di un campione comeAlonso. Cinque episodi chela sua nuova vita e che saranno seguiti da ulteriori quattro per affrontare il suo ritorno in Formula 1. Per i primi tre episodi della prima stagione, in catalogo dal 25 settembre, è presente una importante impronta, grazie al lavoro di, rispettivamente ingegnere del suono e direttore ...

Fernando_Liuzzi : #Acciaio #USA Una mossa inattesa di #ArcelorMittal: ha venduto a #ClevelandCliff la sua consociata a stelle e stris… - Fernando_Liuzzi : #Acciaio #USA #ArcelorMittal ha venduto a #ClevelandCliff la sua consociata a stelle e strisce. E in #Italia che fa… - Fernando_Liuzzi : #Acciaio #USA #ArcelorMittal ha venduto a #ClevelandCliff la sua consociata a stelle e strisce. - PierMarioPozzi : @Giov_Nazionale si stringe attorno alla comunità di Roccagorga per la perdita di Fernando Rossi. Siamo sicuri che… - Ile2S : @ferso52 @MarcoSanavia1 Ciao Fernando. Per me non è una questione di antipatia motivata dal successo di Fazio. A me… -