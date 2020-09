Federica Micoli | «Ecco come ho riconosciuto e detto basta a una relazione tossica»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Ci sono amori deleteri che tolgono energia anziché infonderla. Gettano l’esperienza affettiva in un circolo vizioso che diventa fonte di tormento e incomunicabilità, sviliscono la bellezza del sentimento più puro e lo trasformano in qualcosa di tristemente malsano. Vengono definite “relazioni tossiche” e non riguardano soltanto una ristretta cerchia di sfortunati che si ritrovano invischiati in rapporti affettivi generatori di dipendenza e tormenti. In una relazione tossica possono ritrovarsi tutti: persone comuni e celebrità, giovani coppie di fidanzati, sposi di lunga data.