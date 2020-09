Federalberghi: Turismo, a rischio 1,3 milioni di posti. Da gennaio a maggio -80% di assunzioni rispetto al 2019 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il comparto del Turismo rischia di lasciare sul terreno post Covid almeno 1,3 milioni di posti di lavoro. Un contraccolpo, quello dell’emergenza sanitaria, che si abbatte sul settore tanto più duramente quanto più il 2019 era stato l’anno record per il Turismo, un comparto che vale il 13% di Pil nazionale. E’ quanto annota l’Osservatorio redatto da Federalberghi e Fipe per conto dell’Ente Bilaterale Nazionale Turismo, che sottolinea il dato più drammatico, quello relativo all’occupazione: solo ad agosto e solo per alberghi e ristoranti sono state autorizzate 44 milioni di ore di cassa integrazione, corrispondenti a 254mila mensilità a tempo pieno. Ancora più allarmante quanto ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il comparto delrischia di lasciare sul terreno post Covid almeno 1,3didi lavoro. Un contraccolpo, quello dell’emergenza sanitaria, che si abbatte sul settore tanto più duramente quanto più ilera stato l’anno record per il, un comparto che vale il 13% di Pil nazionale. E’ quanto annota l’Osservatorio redatto dae Fipe per conto dell’Ente Bilaterale Nazionale, che sottolinea il dato più drammatico, quello relativo all’occupazione: solo ad agosto e solo per alberghi e ristoranti sono state autorizzate 44di ore di cassa integrazione, corrispondenti a 254mila mensilità a tempo pieno. Ancora più allarmante quanto ...

