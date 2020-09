sportli26181512 : Giuseppe, Magic vincitore sulla App: 'Tanto la bici elettrica me l’ha già presa la fidanzata…': Giuseppe, Magic vin… - MagicGazzetta : Andrea, il #Magic vincitore di giornata: 'Primo grazie a un errore…' #fantacalcio - sportli26181512 : Torino, ecco quanto vale la sua rosa: si riparte da capitan Belotti: Torino, ecco quanto vale la sua rosa: si ripar… - sportli26181512 : Genoa, ecco quanto vale la sua rosa: Pandev la certezza, Pjaca la scommessa: Genoa, ecco quanto vale la sua rosa: P… - MagicGazzetta : #Fantacalcio, la rosa del #Torino di #Giampaolo #Magic -

Ultime Notizie dalla rete : Fantacalcio Magic

La Gazzetta dello Sport

Dal mercato sono arrivati Escalante, Reina, Muriqi, Fares e Hoedt (in attesa di Andreas Pereira). Lotito e Tare sono riusciti a tenere tutti i big, da Luis Alberto a Immobile, passando per Milinkovic- ...Il nuovo allenatore del Toro ha a disposizione una rosa rinnovata ma non stravolta rispetto alla stagione precedente. De Silvestri e Ola Aina gli addii eccellenti, tra i nuovi arrivati spiccano Linett ...