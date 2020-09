Faggiano: «Siamo in quarantena, non possiamo giocare contro il Torino» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Daniele Faggiano, direttore sportivo del Genoa, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss della situazione in casa rossoblu Daniele Faggiano, direttore sportivo del Genoa, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss della situazione in casa rossoblu. Ecco le sue dichiarazioni: MATCH contro IL Torino – «Siamo tutti in quarantena. La Asl ci ha fermato, non posSiamo giocare sabato contro il Torino anche con i 13 disponibili. Senza allenamenti dobbiamo rinviarla. La data si trova perché anche i granata non fanno le Coppe». NAPOLI – «Con il Napoli non abbiamo mai chiesto il rinvio anche perché il calendario prevedeva la sfida sabato contro il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Daniele, direttore sportivo del Genoa, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss della situazione in casa rossoblu Daniele, direttore sportivo del Genoa, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss della situazione in casa rossoblu. Ecco le sue dichiarazioni: MATCHIL– «tutti in. La Asl ci ha fermato, non possabatoilanche con i 13 disponibili. Senza allenamenti dobbiamo rinviarla. La data si trova perché anche i granata non fanno le Coppe». NAPOLI – «Con il Napoli non abbiamo mai chiesto il rinvio anche perché il calendario prevedeva la sfida sabatoil ...

