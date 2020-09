Evra shock: “Il razzismo in Francia esiste, in Nazionale ci inviavano escrementi” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Patrice Evra risponde a Noel Le Graet.Al centro della polemica, le dichiarazioni rilasciate di recente dal presidente della Federazione calcistica francese che, ai microfoni di una trasmissione, avrebbe detto che in Francia il razzismo è superato. L'ex esterno di Juventus e Manchester United, che non ha condiviso le parole di Le Graet, ha deciso di rispondere al numero uno del calcio francese pubblicando un video sul suo profilo Instagram.Nel dettaglio, Evra ha rivelato alcuni clamorosi retroscena relativi alla sua esperienza con la maglia della Nazionale: "Sono obbligato a rispondere a Noel Le Graet. Sono obbligato a parlare dello 'Chateau' - Clairefontaine, la Coverciano dei galletti. Lo sapete cosa succede lì? Quante lettere razziste sono arrivate? Tipo 'Deschamps, prendi le tue scimmie ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 30 settembre 2020) Patricerisponde a Noel Le Graet.Al centro della polemica, le dichiarazioni rilasciate di recente dal presidente della Federazione calcistica francese che, ai microfoni di una trasmissione, avrebbe detto che inilè superato. L'ex esterno di Juventus e Manchester United, che non ha condiviso le parole di Le Graet, ha deciso di rispondere al numero uno del calcio francese pubblicando un video sul suo profilo Instagram.Nel dettaglio,ha rivelato alcuni clamorosi retroscena relativi alla sua esperienza con la maglia della: "Sono obbligato a rispondere a Noel Le Graet. Sono obbligato a parlare dello 'Chateau' - Clairefontaine, la Coverciano dei galletti. Lo sapete cosa succede lì? Quante lettere razziste sono arrivate? Tipo 'Deschamps, prendi le tue scimmie ...

L'ex difensore della Juventus ha ribattuto alle dichiarazioni del presidente della federazione calcistica francese Le Graet che ha affermato cil superamento del fenomeno della discriminazione ...

