Evra risponde a Le Graet: "Il razzismo in Francia esiste. In Nazionale ci spedivano escrementi" CALCIO: razzismo. Evra"IN Francia esiste ANCORA,RICORDO TANTI EPISODI" PARIGI (Francia) (ITALPRESS) – "Sono obbligato a rispondere a Noel Le Graet. Sono obbligato a parlare dello "Chateau" (Clairefontaine, la Coverciano transalpina, ndr). Lo sapete cosa succede li'? Quante lettere razziste sono arrivate? Tipo 'Deschamps, prendi le tue scimmie e vai in Africa'. Ma le abbiamo sempre nascoste. Abbiamo persino ricevuto alcune scatole piene di escrementi". Queste le parole di Patrice Evra che ha voluto rispondere alle dichiarazioni del presidente della federazione francese, Noel Le Great che durante una trasmissione televisiva aveva affermato che il problema del razzismo in Francia non esiste.

