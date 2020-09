Et voilà | la moda francese con Dior parla italiano

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Daniela Fedi I cugini d'Oltralpe rivedono il severo giudizio sul nostro Paese, mentre la Chiuri incanta Parigi «Il rinascimento dellaitaliana» titola Le Figaro a meno di una settimana dall'articolo in cui la fashion week che si è svolta a Milano dal 22 al 28 settembre è stata descritta come «cronaca di un disastro annunciato». In entrambi i casi l'autrice è Emilie Faure, seconda firma didel primo quotidiano di Francia per cui speriamo che la sua apparente incoerenza dipenda invece dal rispetto di una vecchia regola del giornalismo: i fatti separati dalle opinioni. Infatti i numeri ci danno ragione: la live room sulla piattaforma Tencent che ha trasmesso i nostri show in streaming ha avuto 26 milioni e 187.294 visualizzazioni. Inevitabile a questo punto sperare che anche a Parigi le cose ...