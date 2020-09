Esclusiva | Martinez Quarta alla Fiorentina | trattativa nel vivo

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Lanon vuole privarsi di Milenkovic e Pezzella, malgrado le offerte, e potrebbe invece mandare a giocare fuori Ceccherini (c’è l’Hellas). Intanto nelle ultimissime ore è ripartita laper Lucas, difensore centrale classe 1996 del River Plate. Ora siamo davvero entrati nel, con possibilità concrete di chiudere.ha un contratto in scadenza e una clausola alta, ma il River ha capito che il rischio forte sarebbe quello di perderlo a parametro zero. Ecco perché siamo adesso scesi sotto la doppia cifra di valutazione e lasta avanzando con decisione. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Goalnews9 : Che storia quella di Javi Martinez. Due triplete con il Bayern, sicuramente il meno dotato a rientrare nell’esclusi… -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Martinez

alfredopedulla.com

Bologna, 28 settembre 2020 - L'Inter studia una clausola anti-Juventus per Lautaro Martinez. I nerazzurri sono vicini a trovare l'intesa con l'argentino per il rinnovo di contratto fino al 2025, ma so ...La Fiorentina continua a seguire da vicino Lucas Martinez Quarta. Il difensore di grande prospettiva è un pallino dei viola di Rocco Commisso e, come ...