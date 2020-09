Eric Trump ha fatto coming out? “Sono parte della comunità LGBT e noi amiamo mio padre Donald” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Secondo diversi sondaggi circa il 20% della comunità LGBT amEricana supporterebbe Donald Trump (non dobbiamo stupirci, in Italia ci sono persone LGBT che votano chi ha supportato il Family Day) e dello stesso parere è anche suo figlio Eric Trump. Il 36enne durante un’intervista rilasciata alla FOX News ha detto che la comunità LGBT è incredibile e che lui ne fa parte. “La comunità LGBT è incredibile. E dovreste vedere come escono allo scoperto per sostenere mio padre ogni singolo giorno. Faccio parte di quella comunità e amiamo quell’uomo”. Ovviamente in USA le dichiarazioni di ... Leggi su biccy (Di mercoledì 30 settembre 2020) Secondo diversi sondaggi circa il 20%comunitàamana supporterebbe Donald(non dobbiamo stupirci, in Italia ci sono personeche votano chi ha supportato il Family Day) e dello stesso parere è anche suo figlio. Il 36enne durante un’intervista rilasciata alla FOX News ha detto che la comunitàè incredibile e che lui ne fa. “La comunitàè incredibile. E dovreste vedere come escono allo scoperto per sostenere mioogni singolo giorno. Facciodi quella comunità equell’uomo”. Ovviamente in USA le dichiarazioni di ...

Eric Trump ha fatto coming out? "Sono parte della comunità LGBT e noi amiamo mio padre Donald"

Presenti anche i figli del presidente Trump, Donald Juniorf, Eric, Ivanka e Tiffany, tutti - a differenza di Melania - senza mascherina. Primo duello tv blindato tra Donald Trump e Joe Biden a ...

Biden a Trump, "un bugiardo, un clown". Il Presidente, "nulla di intelligente in te"

