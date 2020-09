Era Marissa in “The O.C.” Dopo la serie che l’ha resa famosa ha avuto un declino ed oggi è molto cambiata. (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nell’immaginario comune la via delle stelle del cinema di Hollywood è perfetta, ricca, costellata di eventi, serate di gala, viaggi stupendi, insomma davvero una vita perfetta. In realtà però non è sempre così e se bene molti divi del cinema vivono oggettivamente una vita agiata molti sono i personaggi dello spettacolo che hanno avuto problemi personali importanti legati alla pressione del mondo dello spettacolo e del continuo essere sotto i riflettori. La fama può essere meravigliosa, ma può anche tramutarsi un fardello impossibile da reggere, Macaulay Culkin, Britney Spears e Lindsay Lohan, sono solo alcuni dei nomi famosi di Hollywood che hanno avuto nel corso della loro vita importantissimi problemi legati allo stress psicologico imposto dalla vita all’interno dello spietato e cinico mondo ... Leggi su virali.video (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nell’immaginario comune la via delle stelle del cinema di Hollywood è perfetta, ricca, costellata di eventi, serate di gala, viaggi stupendi, insomma davvero una vita perfetta. In realtà però non è sempre così e se bene molti divi del cinema vivono oggettivamente una vita agiata molti sono i personaggi dello spettacolo che hannoproblemi personali importanti legati alla pressione del mondo dello spettacolo e del continuo essere sotto i riflettori. La fama può essere meravigliosa, ma può anche tramutarsi un fardello impossibile da reggere, Macaulay Culkin, Britney Spears e Lindsay Lohan, sono solo alcuni dei nomi famosi di Hollywood che hannonel corso della loro vita importantissimi problemi legati allo stress psicologico imposto dalla vita all’interno dello spietato e cinico mondo ...

