Era Marika di "Masterchef 2": oggi a 36 anni è diventata mamma [FOTO] (Di mercoledì 30 settembre 2020) Marika Elefante è stata una delle concorrenti della seconda edizione italiana di Masterchef. Nel corso del programma conquistò i giudici grazie al suo talento ma anche grazie al suo carattere forte. L'allora 27enne napoletana si classificò quinta. Da allora di strada ne ha fatta: vediamo cosa fa oggi. La seconda edizione di Masterchef Italia, andata in onda nel 2012, ha visto trionfare l'"avvocato" Tiziana. Ad oggi è una delle più apprezzate dal pubblico. Tale successo, oltre ai giudici d'eccezione, è stato possibile anche grazie ad un cast di tutto rispetto. Gli aspiranti chef, che nel corso delle puntate si sono sfidati tra i fornelli, hanno mostrato notevoli doti culinarie. Tra loro, nonostante sia arrivata a sfiorare il podio, si è distinta ...

marika milano e breakfast&coffee 7

Visualizza questo post su Instagram Oggi il buongiorno ve lo do da qui! Sono con @lecolazioniste sul rooftop del @sofitelrome ...

