Elon Musk: "No al vaccino anti-covid, nemmeno per i miei figli" (Di mercoledì 30 settembre 2020) Mentre il mondo aspetta con impazienza che arrivi un vaccino contro il coronavirus, il miliardario americano Elon Musk ha rivelato che quando sarà disponibile, non intende vaccinarsi. In un'intervista con Kara Swisher sul podcast del New York Times 'Sway', il CEO di Tesla e SpaceX ha criticato le restrizioni anti-covid e ha difeso la decisione di mantenere le sue fabbriche attive e funzionanti nonostante la diffusione del virus. Alla domanda "Riceverai un vaccino? Cosa farai con la tua famiglia?" Musk ha risposto in modo chiaro: "No, non sono a rischio per il covid. nemmeno i miei figli".

