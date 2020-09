Elisabetta Gregoraci su Flavio Briatore: Quel giorno non gliel’ho perdonato” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Elisabetta Gregoraci ha svelato all’interno della casa del Grande Fratello Vip un episodio del passato con l’ex marito che l’ha molto ferita Continua il botta e risposta a distanza tra la showgirl e l’ex marito. Il proprietario del Billionare nei giorni scorsi ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto discutere molto. Dalla casa del Grande … L'articolo Elisabetta Gregoraci su Flavio Briatore: Quel giorno non gliel’ho perdonato” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 30 settembre 2020)ha svelato all’interno della casa del Grande Fratello Vip un episodio del passato con l’ex marito che l’ha molto ferita Continua il botta e risposta a distanza tra la showgirl e l’ex marito. Il proprietario del Billionare nei giorni scorsi ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto discutere molto. Dalla casa del Grande … L'articolosunon gliel’ho perdonato” proviene da leggilo.org.

HuffPostItalia : Elisabetta Gregoraci: 'Briatore mi trascurava. Quando morì mia madre, andò in discoteca' - stanzaselvaggia : Povera Elisabetta e la sua vita piena di sacrifici. - GrandeFratello : Nuova ship in corso ?? #GFVIP - QuotidianPost : GFVIP, Elisabetta Gregoraci: perchè è finita con Briatore - REstaCorporate : RT @HuffPostItalia: Elisabetta Gregoraci: 'Briatore mi trascurava. Quando morì mia madre, andò in discoteca' -