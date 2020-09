Elezioni Usa, miliardi di dollari investiti nella guerra dei dati (Di mercoledì 30 settembre 2020) Niente è diventato più determinante della piazza digitale come luogo dove si decidono i destini di una competizione elettorale.E questo non lo dicono solo le teorie o le ricerche universitarie. La realtà ci viene direttamente dal flusso di investimenti fatti in questo campo. Follow the money, come dicono gli americani. Dopo Obama, che per primo ha utilizzato strategie digitali, il budget per le campagne online è cresciuto in maniera esponenziale. Emarketer stima che gli investimenti nel digitale usa, per il ciclo elettorale 2019-2020, arriveranno a 1,34 miliardi di dollari. Questi numeri superano di circa tre volte quelli del biennio 2015-2016.La domanda spontanea a questo punto è sapere come viene spesa questa montagna di soldi. I budget vengono utilizzati dagli strateghi su due direttrici: la raccolta ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) Niente è diventato più determinante della piazza digitale come luogo dove si decidono i destini di una competizione elettorale.E questo non lo dicono solo le teorie o le ricerche universitarie. La realtà ci viene direttamente dal flusso di investimenti fatti in questo campo. Follow the money, come dicono gli americani. Dopo Obama, che per primo ha utilizzato strategie digitali, il budget per le campagne online è cresciuto in maniera esponenziale. Emarketer stima che gli investimenti nel digitale usa, per il ciclo elettorale 2019-2020, arriveranno a 1,34di. Questi numeri superano di circa tre volte quelli del biennio 2015-2016.La domanda spontanea a questo punto è sapere come viene spesa questa montagna di soldi. I budget vengono utilizzati dagli strateghi su due direttrici: la raccolta ...

