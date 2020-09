Elezioni Usa | Gerardo Greco a Mentana | «Trump è un anchor tv | è come se tu andassi a dibattere» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 30 settembre 2020) MaratonaL’attesa televisiva del primo confronto tra Donalde Joe Biden non poteva che essere ingannata con lunghe conversazioni notturne. Alla Maratonadi La7, ad esempio, si sono tirate le 3 del mattino (orario d’inizio del duello tv in Italia) con prolisse analisi sui candidati e pure con qualche siparietto. Nella prima parte della lunga diretta, in particolare,– ospite in studio – è riuscito a paragonaread Enrico. Ricordando il ruolo di protagonista avuto dal magnate americano nel reality The Apprentice (programma che gli diede ulteriore popolarità e portò grande beneficio alle sue finanze), l’ex giornalista Rai si è ricollegato al presente. E, ...