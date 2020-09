Elezioni Usa 2020: Trump-Biden, se questo è un dibattito! (Di mercoledì 30 settembre 2020) Se questo è un dibattito!: insulti, attacchi personali, frasi mozze perché l’altro ti interrompe, nessuna idea nuova, molti slogan rimasticati. Sul ring della Case Western Reserve University di Cleveland, Ohio, un arbitro debole, che non dà i break ai due rivali con sufficiente fermezza, conduce in porto un match senza il colpo del ko: Donald Trump, che deve rimontare, ne avrebbe bisogno; Joe Biden può essere contento così, gli basta restare in piedi. Più che un dibattito è stato uno scontro, quasi una zuffa a parole: pare un talk show di casa nostra, invece di un dibattito ‘Old America’. C’era da aspettarselo, se c’è Trump ‘il bullo’ di mezzo; ma ‘SleepyJoe’ Biden non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Seè un: insulti, attacchi personali, frasi mozze perché l’altro ti interrompe, nessuna idea nuova, molti slogan rimasticati. Sul ring della Case Western Reserve University di Cleveland, Ohio, un arbitro debole, che non dà i break ai due rivali con sufficiente fermezza, conduce in porto un match senza il colpo del ko: Donald, che deve rimontare, ne avrebbe bisogno; Joepuò essere contento così, gli basta restare in piedi. Più che un dibattito è stato uno scontro, quasi una zuffa a parole: pare un talk show di casa nostra, invece di un dibattito ‘Old America’. C’era da aspettarselo, se c’è‘il bullo’ di mezzo; ma ‘SleepyJoe’non ...

