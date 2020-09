Elezioni Usa 2020 | com’è andato il primo dibattito tra Biden e Trump

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Tra i due litiganti nessuno gode. È più o menocosì iltra il presidente degli Stati Uniti Donalde il rivale democratico Joe. Definito da gran parte dei commentatori il confronto “più caotico” di sempre, i due candidati in corsa per la Casa Bianca hanno dibattuto per novanta minuti in un tripudio di interruzioni e idee confuse, senza riuscire a convincere e argomentare programmi concreti. Chris Wallace, il conduttore della serata, ha fatto fatica a contenere, un fiume in piena ogni volta cheparlava. Sleepy Joe, dal canto suo, ha provato a non cadere nelle trappole del tycoon, prima di cedere: “È difficile dire anche solo una parola con questo pagliaccio”. Eppure ...