Elettra Lamborghini svela perché non ha voluto la sorella al suo matrimonio Foto

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Tra gli invitati aldiha fatto più rumore l’assenza dellache la presenza di grandi nomi. Dopo aver visto ledelle nozze da favola die Afrojack si passa all’unico pettegolezzo che ha toccato da vicino la cantante nel suo giorno più bello: l’assenza di Ginevra. Lanon ha invitato laal suo, nessun mistero e alla rivista Chi ha spiegato con molta chiarezza il motivo. Il gossip è arrivato dopo la domanda di una follower che ha chiesto a Ginevrase avrebbe partecipato aldi. Quel secco no aveva fatto dubitare, in molti avevano pensato che ...

trash_italiano : ZIA MALGY CHE TWERKA CON PEM PEM INSIEME AD ELETTRA LAMBORGHINI. MA IO AMO QUESTO PROGRAMMA. #namethattune - RevenewsI : Uscirà il 29 ottobre il primo libro ufficiale della cantante, 'Elettra Lamborghini e la Dea del Ritmo, fumetto edit… - Hani45926610 : RT @trash_italiano: ZIA MALGY CHE TWERKA CON PEM PEM INSIEME AD ELETTRA LAMBORGHINI. MA IO AMO QUESTO PROGRAMMA. #namethattune https://t.co… - elettrasunrise : RT @GQitalia: Uh finalmente scopriremo come vive davvero #ElettraLamborghini - Vladimi07381737 : RT @Becco_Giallo: ????? Elettra Lamborghini e la Dea del Ritmo????? il primo libro di @ElettraLambo ?? #inlibreria ill 29/10! ?? Elettra pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

Vanity Fair Italia

Dalla musica all’editoria. Neanche il tempo di godersi le nozze e l’eco mediatica che ha travolto un evento così specaile, che per Elettra Lamborghini inizia un nuovo capitolo. Il 29 ottobre ...Bologna, 30 settembre 2020 – Momento magico per Elettra Lamborghini. L’ereditiera bolognese si è appena sposata con il dj Nick van de Wall, meglio conosciuto come Afrojack, dopo due anni d’amore. La ...