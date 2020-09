Elettra Lamborghini, post nozze il dècollète è ancora più esplosivo. Esce tutto – FOTO (Di mercoledì 30 settembre 2020) Dopo il convolo a nozze, Elettra Lamborghini è tornata su Instagram a far innamorare tutti i suoi fan: vestito scosceso e “bombe” in vista Momenti di estasi hanno attraversato la vita di Elettra Lamborghini, convolata a nozze con il suo adorabile e novizio “maritino” Dj Afrojack. La cerimonia si è tenuta lo scorso 26 Settembre, … L'articolo Elettra Lamborghini, post nozze il dècollète è ancora più esplosivo. Esce tutto – FOTO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 30 settembre 2020) Dopo il convolo aè tornata su Instagram a far innamorare tutti i suoi fan: vestito scosceso e “bombe” in vista Momenti di estasi hanno attraversato la vita di, convolata acon il suo adorabile e novizio “maritino” Dj Afrojack. La cerimonia si è tenuta lo scorso 26 Settembre, … L'articoloil dècollète èpiùproviene da YesLife.it.

