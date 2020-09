Elettra Lamborghini | perché la sorella Ginevra non ha partecipato al suo matrimonio

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 30 settembre 2020) «Avrei voluto esserci anch’io». Ginevra Lamborghini, che su Instagram ha spiegato di non essere stata invitata al matrimonio della sorella minore, Elettra, ha poi ammesso la propria delusione. Poche parole sono state usate per dare nome alla sofferenza. Un condizionale, un rimpianto. Poi, le esternazioni della cantante, che il 26 settembre scorso, a Villa Balbiano, sul Lago di Como, è convolato a nozze con Afrojack. «Eravamo in pochi, ma buoni», ha detto a Chi Elettra Lamborghini, «Era il mio matrimonio e c’erano tutti quelli che volevo al mio fianco». La madre, il padre Tonino, che l’ha portata all’altare, il fratello e le sorelle gemelle, Flaminia e Lucrezia, scelte come testimoni. «Non è mancato nessuno. Chi c’era, ha fatto parte della mia vita», ha spiegato ancora la Lamborghini, tagliando corto sulle ragioni di un’assenza diventata virale.