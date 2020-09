“Ecco come ha fatto, lui le aveva”. Omicidio Daniele ed Eleonora, il retroscena sull’assassino Antonio De Marco (Di mercoledì 30 settembre 2020) Antonio De Marco, 21anni, studente di scienze infermieristiche, è l’assassino di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, uccisi la notte tra il 21 e 22 settembre in una palazzina di via Montello, a Lecce. Al giovane si è giunti attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza, intercettazioni e una perizia grafica sui bigliettini sporchi di sangue che erano stati persi dall’assassino nella fuga. Nei giorni scorsi erano stati acquisiti anche i contratti di affitto della casa del giovane arbitro, dai quali verosimilmente si è risaliti all’identità di De Marco. Antonio De Marco, studente universitario originario di Casarano, per quasi un anno e fino ad agosto aveva soggiornato in affitto in una stanza ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 settembre 2020)De, 21anni, studente di scienze infermieristiche, è l’assassino diDe Santis edManta, uccisi la notte tra il 21 e 22 settembre in una palazzina di via Montello, a Lecce. Al giovane si è giunti attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza, intercettazioni e una perizia grafica sui bigliettini sporchi di sangue che erano stati persi dall’assassino nella fuga. Nei giorni scorsi erano stati acquisiti anche i contratti di affitto della casa del giovane arbitro, dai quali verosimilmente si è risaliti all’identità di DeDe, studente universitario originario di Casarano, per quasi un anno e fino ad agosto aveva soggiornato in affitto in una stanza ...

