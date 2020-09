È morto Lavado, in arte Quino: era il fumettista di Mafalda (Di mercoledì 30 settembre 2020) È morto a 88 anni Joaquin Salvador Lavado, in arte Quino, il celebre fumettista argentino creatore delle striscie di Mafalda. Lo riferiscono fonti vicine alla famiglia dell'autore. Quino è morto a Mendoza, la città dove si era ritirato nel 2017, dopo aver lasciato Buenos Aires in seguito alla morte della moglie. Il fumettista soffriva da anni di problemi di salute ma aveva continuato a seguire mostre e omaggi dedicati alla sua opera. Leggi su iltempo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Èa 88 anni Joaquin Salvador, in, il celebreargentino creatore delle striscie di. Lo riferiscono fonti vicine alla famiglia dell'autore.a Mendoza, la città dove si era ritirato nel 2017, dopo aver lasciato Buenos Aires in seguito alla morte della moglie. Ilsoffriva da anni di problemi di salute ma aveva continuato a seguire mostre e omaggi dedicati alla sua opera.

simcopter : RT @ultimenotizie: E’ morto in Argentina Joaquín Salvador Lavado, conosciuto in tutto il mondo come #Quino, disegnatore del celebre persona… - MarceloRayel : RT @CoseIberiche: È morto a Buenos Aires, Joaquín Salvador Lavado Tejón, detto Quino, il padre di Mafalda e autore fra i più grandi di mera… - CoseIberiche : È morto a Buenos Aires, Joaquín Salvador Lavado Tejón, detto Quino, il padre di Mafalda e autore fra i più grandi d… - annavigato : RT @ultimenotizie: E’ morto in Argentina Joaquín Salvador Lavado, conosciuto in tutto il mondo come #Quino, disegnatore del celebre persona… - tusciaweb : È morto il fumettista Quino, creatore di Mafalda Buenos Aires – È morto Joaquín Salvador Lavado, il fumettista not… -