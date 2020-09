E’ morta Helen Reddy | famosa per la canzone simbolo “I Am Woman”

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 30 settembre 2020) La cantante australiana, che ha raggiunto il numero 1 in tutto il mondo con successi come I Am Woman, èa Los Angeles all’età di 78 anni.La sua famiglia ha confermato che èieri. Era rimasta fuori dai riflettori per diversi anni dopo che le era stata diagnosticata la demenza. “Era una madre meravigliosa, nonna e una donna davvero formidabile“, ha detto una dichiarazione di famiglia sulla sua pagina Facebook ufficiale dei fan. “I nostri cuori sono spezzati. Ma ci consoliamo sapendo che la sua voce vivrà per sempre.“ Nata a Melbourne nel 1941, ha iniziato la sua carriera come Babyin tournée con i suoi genitori. Ha vinto Bandstand nel 1965 ed è andata direttamente negli Stati Uniti. I Am Woman La ...