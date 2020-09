E' grande Italia al Roland Garros, cinque azzurri al terzo turno (Di mercoledì 30 settembre 2020) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – cinque azzurri al terzo turno del Roland Garros. E' più che positivo il bilancio Italiano sulla terra rossa di Parigi, dove prosegue l'avventura di Jannik Sinner, Marco Cecchinato, Lorenzo Sonego e Stefano Travaglia fra gli uomini e di una sorprendente Martina Trevisan nel tabellone femminile. Jannik Sinner, dopo l'esordio col botto contro Goffin, liquida in tre set (6-2 6-4 6-4) la pratica Bonzi, francese numero 227 del mondo, e sulla strada verso gli ottavi attende ora l'argentino Coria. Festeggia nel migliore dei modi il suo 28esimo compleanno Marco Cecchinato, che ha battuto 6-3 6-2 5-7 6-2, in due ore e 37 minuti, l'argentino Juan Ignacio Londero, e trova ora Alexander Zverev, tutt'altro che brillante contro Herbert, ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 30 settembre 2020) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) –aldel. E' più che positivo il bilanciono sulla terra rossa di Parigi, dove prosegue l'avventura di Jannik Sinner, Marco Cecchinato, Lorenzo Sonego e Stefano Travaglia fra gli uomini e di una sorprendente Martina Trevisan nel tabellone femminile. Jannik Sinner, dopo l'esordio col botto contro Goffin, liquida in tre set (6-2 6-4 6-4) la pratica Bonzi, francese numero 227 del mondo, e sulla strada verso gli ottavi attende ora l'argentino Coria. Festeggia nel migliore dei modi il suo 28esimo compleanno Marco Cecchinato, che ha battuto 6-3 6-2 5-7 6-2, in due ore e 37 minuti, l'argentino Juan Ignacio Londero, e trova ora Alexander Zverev, tutt'altro che brillante contro Herbert, ...

