Duplice omicidio Lecce, la famiglia dell'assassino rompe il silenzio

Eleonora e Daniele omicidio Lecce, parla lo zio dell'assassino. La coppia è stata uccisa a sangue freddo nella propria abitazione, ad ucciderli è stato uno studente 21enne "Da quanto tempo mi stavate pedinando? Pensavo mi trovaste prima" questa è la frase che ha detto Antonio De Marco, quando i carabinieri ieri sera lo hanno fermato all'uscita dell'ospedale in cui stava sostenendo il tirocinio, per aver ucciso Eleonora e Daniele. A sangue freddo e molto sicuro di sé ha detto questa frase, poi si è chiuso nel silenzio. Ha parlato soltanto quando è arrivato il momento dell'interrogatorio, e quando i magistrati gli hanno chiesto perché ha ucciso i due fidanzati, lui ha risposto: "Qualcosa mi ha dato fastidio in quella coppia.

