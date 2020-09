Duello TV Trump-Biden: offese reciproche (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sul palco del Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio, si sono confrontati Donald Trump e Joe Biden. Grande attesa da parte degli elettori e occhi puntati da tutto il mondo. Ma lo scontro è finito in insulti ed offese reciproche, lasciando poco spazio per un confronto sui temi. Interruzioni reciproche hanno costellato l’incontro. In modo particolare, Donald Trump ha scelto la strategia dell’attacco, cercando di mettere in difficoltà Biden e farlo tentennare. L’ex vicepresidente è riuscito a mantenere la calma e rispondere con precisione a Trump, affondando diversi colpi. Biden ha infatti ricordato la spiacevole vicenda del mancato pagamento delle tasse in cui il Presidente ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sul palco del Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio, si sono confrontati Donalde Joe. Grande attesa da parte degli elettori e occhi puntati da tutto il mondo. Ma lo scontro è finito in insulti ed, lasciando poco spazio per un confronto sui temi. Interruzionihanno costellato l’incontro. In modo particolare, Donaldha scelto la strategia dell’attacco, cercando di mettere in difficoltàe farlo tentennare. L’ex vicepresidente è riuscito a mantenere la calma e rispondere con precisione a, affondando diversi colpi.ha infatti ricordato la spiacevole vicenda del mancato pagamento delle tasse in cui il Presidente ...

