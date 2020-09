Due senatori M5S positivi al coronavirus Annullate le sedute delle commissioni

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set – Duedel Movimento 5 Stelle sono risultatial test del. Ora tutti igrillini stanno eseguendo l’esame del tampone. Nei giorni scorsi Francesco Mollame aveva annunciato di essere risultato positivo, e per questo ha partecipato solo in video conferenza all’assemblea-flop dei gruppi pentastellati. Lo stesso ha fatto l’altro senatore contagiato, che a quanto pare sarebbe emiliano. Capogruppo Perilli: “Tutti istanno adottando le necessarie misure previste dai protocolli” “Duedel gruppo MoVimento 5 Stelle sono risultatial Covid 19 e subito dopo aver appreso l’esito del tampone si sono messi in isolamento domiciliare”. Così in una nota ...