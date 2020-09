Due parlamentari M5s positivi al Covid, bloccati i lavori in tutto il Senato | Casellati: 'Ma da giovedì si riapre' (Di mercoledì 30 settembre 2020) Due Senatori del gruppo del Movimento 5 stelle del Senato sono risultati positivi al coronavirus e tutto Palazzo Madama chiude per un giorno: sospesi i lavori delle commissioni e le altre riunioni in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 settembre 2020) Dueri del gruppo del Movimento 5 stelle delsono risultatial coronavirus ePalazzo Madama chiude per un giorno: sospesi idelle commissioni e le altre riunioni in ...

CottarelliCPI : Dato che 600 parlamentari sono un po' pochi per due Camere che fanno la stessa cosa (in base a confronti con l'Euro… - RaiNews : Secondo quanto si apprende i due parlamentari sono in isolamento e ?hanno partecipato in videocollegamento all'asse… - NapolitanoIda : RT @Cristian5stelle: Non mi risulta che nel @Mov5Stelle qualcuno stia lavorando per derogare la regola dei due mandati parlamentari. La sta… - gfinig : RT @Cristian5stelle: Non mi risulta che nel @Mov5Stelle qualcuno stia lavorando per derogare la regola dei due mandati parlamentari. La sta… - VirgilioZanni : RT @DaliaDaliaanfo: Inizia il taglio dei Parlamentari. M5s, due senatori positivi al Covid. -