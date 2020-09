Ducati, Bagnaia e Miller la coppia nel 2021: Zarco in Pramac (Di mercoledì 30 settembre 2020) Saranno Jack Miller e Pecco Bagnaia i piloti Ducati nel 2021. Prenderanno il posto di Dovizioso e Petrucci. Zarco e Martin al Team Pramac Continua ad evolversi il mercato piloti in MotoGP. Dopo l’annuncio di Rossi, che nel 2021 correrà in Petronas, anche la Ducati ha annunciato la coppia di piloti per la prossima stagione. A Jack Miller, annunciato lo scorso maggio, si aggiunge il suo attuale compagno al Team Pramac Pecco Bagnaia. I due piloti, che quest’anno stanno raggiungendo ottimi risultati, prenderanno il posto di Dovizioso e Petrucci, giunti alla scadenza del proprio contratto con la Ducati. Bagnaia ha vinto il ballottaggio con ... Leggi su zon (Di mercoledì 30 settembre 2020) Saranno Jacke Peccoi pilotinel. Prenderanno il posto di Dovizioso e Petrucci.e Martin al TeamContinua ad evolversi il mercato piloti in MotoGP. Dopo l’annuncio di Rossi, che nelcorrerà in Petronas, anche laha annunciato ladi piloti per la prossima stagione. A Jack, annunciato lo scorso maggio, si aggiunge il suo attuale compagno al TeamPecco. I due piloti, che quest’anno stanno raggiungendo ottimi risultati, prenderanno il posto di Dovizioso e Petrucci, giunti alla scadenza del proprio contratto con laha vinto il ballottaggio con ...

