Douglas Costa Juventus, cambiano i piani bianconeri? Lo United si defila (Di mercoledì 30 settembre 2020) Douglas Costa Juventus – Il matrimonio tra Douglas Costa e il Manchester United rischia seriamente di “non farsi”. Parafrasando il celebre sintagma manzoniano, infatti, quella che sembrava una trattativa ben avviata nelle ultime ha subito una brusca frenata. Dall’Inghilterra, infatti, trapela l’indiscrezione, ripresa poi da tuttojuve.com, che vorrebbe il Manchester United vicino a Cavani e a Jovic, il che escluderebbe in maniera categorica l’acquisto dell’ex Bayern Monaco. Douglas Costa Juventus, cambia tutto? Il club inglese nei giorni scorsi aveva effettuato dei sondaggi piuttosto concreti con l’entourage del calciatore, senza ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 30 settembre 2020)– Il matrimonio trae il Manchesterrischia seriamente di “non farsi”. Parafrasando il celebre sintagma manzoniano, infatti, quella che sembrava una trattativa ben avviata nelle ultime ha subito una brusca frenata. Dall’Inghilterra, infatti, trapela l’indiscrezione, ripresa poi da tuttojuve.com, che vorrebbe il Manchestervicino a Cavani e a Jovic, il che escluderebbe in maniera categorica l’acquisto dell’ex Bayern Monaco., cambia tutto? Il club inglese nei giorni scorsi aveva effettuato dei sondaggi piuttosto concreti con l’entourage del calciatore, senza ...

romeoagresti : ?? Douglas Costa: il giocatore vorrebbe rimanere alla #Juve. No news; ?? Rugani: per il momento solo richieste con la… - tancredipalmeri : “Io non capisco”, ep. 512. Io non capisco perché se la Juventus vince post-lockdown partite inserendo dalla panchi… - tancredipalmeri : BOOM! La Juventus ha offerto 60 milioni per Chiesa, pagabili in 3 anni. Corsa contro il tempo per gli esuberi, ecc… - memelencia : RT @irrisolvibile: Se Andrea Agnelli andasse in Ferrari l'unico lato positivo è che potremmo provare a piazzare de Sciglio come ruota di sc… - irrisolvibile : Se Andrea Agnelli andasse in Ferrari l'unico lato positivo è che potremmo provare a piazzare de Sciglio come ruota… -