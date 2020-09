Dormire poco fa ingrassare: perché non bisogna fare la spesa quando si ha sonno (Di mercoledì 30 settembre 2020) Dormire poco fa ingrassare. Avete presente il consiglio di non andare a fare la spesa quando avete fame? Secondo uno studio, invece, non si dovrebbe andare a fare la spesa quando si ha sonno. Una ricerca pubblicata sulla rivista “Obesity” dimostra che basta una sola notte insonne per spingere una persona a comprare più cibo, sia come quantità che come conteggio delle calorie, il giorno successivo. “Abbiamo ipotizzato che l’impatto della privazione di sonno sulla fame e sulla capacità decisionale degli individui li spinga verso una sorta di ‘ tempesta perfetta’ per quanto riguarda lo shopping e l’acquisto di cibo. Questo rende le persone ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 30 settembre 2020)fa. Avete presente il consiglio di non andare alaavete fame? Secondo uno studio, invece, non si dovrebbe andare alasi ha. Una ricerca pubblicata sulla rivista “Obesity” dimostra che basta una sola notte insonne per spingere una persona a comprare più cibo, sia come quantità che come conteggio delle calorie, il giorno successivo. “Abbiamo ipotizzato che l’impatto della privazione disulla fame e sulla capacità decisionale degli individui li spinga verso una sorta di ‘ tempesta perfetta’ per quanto riguarda lo shopping e l’acquisto di cibo. Questo rende le persone ...

Bertrand_Xav : Dopo un giorno e mezzo passato a dormire e a voler staccare la testa dal proprio corpo per riporla su un mobile, mi… - Cantastorie8 : @Deputatipd @pdnetwork Cercate di dormire un poco di più invece di vedere complotti ovunque; state divenendo monoto… - bvttaerfly_ : @SVMIRAWILEY io che in quarantena ho iniziato a stare male mentalmente e questo ha influito su tutta la mia vita, h… - leganerd : Non dormire non è “maschio”, è imbecille ? - AfacciaA : Puoi dormire sonni tranquilli Vanessa. L'uomo fino a 30-35 anni non capisce un caxxo. Dopo i 35 continua a capire p… -

Ultime Notizie dalla rete : Dormire poco I pericoli mortali del dormire poco La Stampa Suzzara, senzatetto ai giardini Bianchi: la casetta usata come riparo

Nonostante i tanti appelli, però, l’amministrazione comunale non è ancora riuscita a trovare una soluzione per aiutare questo ragazzo rimasto senza lavoro e senza casa ...

Nevralgia, cefalea o emicrania: come riconoscere il mal di testa e come curarlo

I mal di testa e l’emicrania sono condizioni di salute molto diffuse e i sintomi che le accompagnano possono essere particolarmente fastidiosi. I più comuni sono senso di stordimento, nausea e dolore ...

Nonostante i tanti appelli, però, l’amministrazione comunale non è ancora riuscita a trovare una soluzione per aiutare questo ragazzo rimasto senza lavoro e senza casa ...I mal di testa e l’emicrania sono condizioni di salute molto diffuse e i sintomi che le accompagnano possono essere particolarmente fastidiosi. I più comuni sono senso di stordimento, nausea e dolore ...