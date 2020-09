Divorzia dopo 22 anni di matrimonio perché il marito è supporter di Trump (Di mercoledì 30 settembre 2020) Scopre che il marito è supporter di Trump e dopo 22 anni di matrimonio sceglie di Divorziare. È la storia della settantenne Gayle McCormick, guardia giurata in pensione la cui vicenda personale era balzata agli onori delle cronache per la prima volta nel 2017, quando aveva annunciato di volersi separare dal consorte.La storia della donna, allora 73enne, è tornata a circolare sui social americani proprio in queste ore, all’indomani del primo attesissimo duello tv tra Donald Trump e lo sfidante Joe Biden sul palco del Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio. Un incontro chiusosi tra offese reciproche e grande confusione, tutto a discapito degli elettori americani indecisi che speravano in un confronto schietto ma ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) Scopre che ildi22disceglie dire. È la storia della settantenne Gayle McCormick, guardia giurata in pensione la cui vicenda personale era balzata agli onori delle cronache per la prima volta nel 2017, quando aveva annunciato di volersi separare dal consorte.La storia della donna, allora 73enne, è tornata a circolare sui social americani proprio in queste ore, all’indomani del primo attesissimo duello tv tra Donalde lo sfidante Joe Biden sul palco del Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio. Un incontro chiusosi tra offese reciproche e grande confusione, tutto a discapito degli elettori americani indecisi che speravano in un confronto schietto ma ...

La storia della settantenne Gayle McCormick era balzata agli onori delle cronache per la prima volta nel 2017 ed è tornata a circolare sui social all’indomani del primo duello tv tra Donald Trump e lo ...

