“Disney +” | rilasciato il primo serie della docuserie “Marvel 616”

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Disponibile sulla piattaforma dal 20 novembre Il mondo Marvel, amato da tanti verrà esplorato ancora di più dalla docu“Marvel 616”, disponibile sulla piattaforma “Disney +” dal 20 novembre. Ogni documentario, diretto da uno straordinario regista, approfondisce gli intrecci tra narrazione, cultura pop e fandom nell’Universo Marvel. Gli episodi di questaantologica affronteranno argomenti che includono tutti gli artisti Marvel di fama mondiale e le donne pioneristiche di Marvel Comics, alla scoperta dei personaggi Marvel “dimenticati” e molto altro. Marvel 616 è prodotta da Marvel New Media insieme a Supper Club. I produttori esecutivisono Joe Quesada, Shane Rahmani, Sarah Amos, John Cerilli, Harry Go e Stephen Wacker per Marvel; ...