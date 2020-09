Disney+, le nuove uscite da ottobre per viaggiare da casa (Di mercoledì 30 settembre 2020) nuove uscite Disney Plus ottobre 2020: film e documentari per viaggiare con la fantasia. Disney Plus è diventata ormai una delle piattaforme di contenuti streaming più interessanti e accattivanti del parterre a disposizione. Ci sono infatti molti concorrenti importanti come Netflix, Amazon Prime, timvision…. Ma per la tipologia di telefilm, film e grandi classici della … Leggi su viagginews (Di mercoledì 30 settembre 2020)Disney Plus2020: film e documentari percon la fantasia. Disney Plus è diventata ormai una delle piattaforme di contenuti streaming più interessanti e accattivanti del parterre a disposizione. Ci sono infatti molti concorrenti importanti come Netflix, Amazon Prime, timvision…. Ma per la tipologia di telefilm, film e grandi classici della …

EclipseofRose : RT @Imperoland: I cattivi Disney sono pronti per fare irruzione alla festa! Sono in arrivo le nuove bambole in edizione limitata Midnight… - AperitivoWDW : Tweet polemico: ora pure i sequel dei live-action dei classici Disney?! Idee nuove mai, vero? ?? - _Valealizzi_ : RT @AcornsQueen: Basta live action!! Disney è stata sempre sinonimo di creatività e ci vogliono nuove idee, tornare a rischiare, spendere m… - _rasasvada : @getyourhearton verissimo, ma la disney deve proprio smettere di farli visto che ha creato delle cose oscene (vedi… - lila_hargreeves : @here_forOt5 Però sì direi che la disney deve fermarsi e su quello concordo pienamente perché voglio idee nuove. St… -