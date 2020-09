DIRETTA Udinese Spezia – Formazioni ufficiali e risultato LIVE (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tutto pronto allo stadio Dacia Arena di Udine per il recupero della prima giornata di campionata di Serie A Udinese e Spezia. Le scelte degli allenatori Alcuni cambi in vista per mister Gotti: in attacco la coppia Lasagna-Nestorovski mentre il centrocampo è tutto da ridisegnare con Arslan fuori per un risentimento muscolare e Walace, Mandragora e Jajalo indisponibili. Pertanto De Paul farà il regista con Coulibaly e Ouwejan mezzali e sulle fasce Ter Avest a destra e Zeegelaar a sinistra. Mister Italiano è intenzionato ad effettuare qualche cambio in difesa con Ferrer a destra al posto di Sala e centrale il rientrante Terzi. A centrocampo rientro di Maggiore dalla squalifica mentre lì davanti la coppia Galabinov-Farias favoriti. Formazioni ufficiali Udinese (3-5-2): Musso; ... Leggi su giornal (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tutto pronto allo stadio Dacia Arena di Udine per il recupero della prima giornata di campionata di Serie A. Le scelte degli allenatori Alcuni cambi in vista per mister Gotti: in attacco la coppia Lasagna-Nestorovski mentre il centrocampo è tutto da ridisegnare con Arslan fuori per un risentimento muscolare e Walace, Mandragora e Jajalo indisponibili. Pertanto De Paul farà il regista con Coulibaly e Ouwejan mezzali e sulle fasce Ter Avest a destra e Zeegelaar a sinistra. Mister Italiano è intenzionato ad effettuare qualche cambio in difesa con Ferrer a destra al posto di Sala e centrale il rientrante Terzi. A centrocampo rientro di Maggiore dalla squalifica mentre lì davanti la coppia Galabinov-Farias favoriti.(3-5-2): Musso; ...

zazoomblog : DIRETTA Udinese Spezia – Formazioni ufficiali e risultato LIVE - #DIRETTA #Udinese #Spezia #Formazioni - zazoomblog : Udinese-Spezia oggi in tv: canale orario e diretta streaming Serie A 2020-2021 - #Udinese-Spezia #canale #orario - sportli26181512 : Diretta Udinese-Spezia ore 18: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming: La formazione di Gotti rice… - salvione : Diretta Udinese-Spezia ore 18: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming - StadioSport : Udinese-Spezia Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 30-9-2020: Udinese-Spezia, partita valida come recupero… -