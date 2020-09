DIRETTA Udinese Spezia – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di mercoledì 30 settembre 2020) Secondo anticipo delle 18.00 relativo alla prima giornata di Serie A 2020/21, quello tra Udinese e Spezia che si disputerà a breve. L’esordio in campionato di Udinese e Spezia non è stato sicuramente quanto auspicato, visto che è arrivata una sconfitta contro l’Hellas per i friulani e una decisamente più pesante per lo Spezia, neopromosso ed esordiente assoluto in massima serie, crollato sotto i colpi di uno spietato Sassuolo per 1-4. Le scelte degli allenatori Il tecnico Gotti non rivoluzionerà la formazione di Verona, ma apporterà alcune modifiche, come Nestorovski al posto di Okaka, Coulibaly e Ouwejan assisteranno De Paul sulla trequarti mentre non sarà della partita il neoarrivato Arslan. Corsie esterne occupate da Zeegelaar e ... Leggi su giornal (Di mercoledì 30 settembre 2020) Secondo anticipo delle 18.00 relativo alla prima giornata di Serie A 2020/21, quello trache si disputerà a breve. L’esordio in campionato dinon è stato sicuramente quanto auspicato, visto che è arrivata una sconfitta contro l’Hellas per i friulani e una decisamente più pesante per lo, neopromosso ed esordiente assoluto in massima serie, crollato sotto i colpi di uno spietato Sassuolo per 1-4. Le scelte degli allenatori Il tecnico Gotti non rivoluzionerà la formazione di Verona, ma apporterà alcune modifiche, come Nestorovski al posto di Okaka, Coulibaly e Ouwejan assisteranno De Paul sulla trequarti mentre non sarà della partita il neoarrivato Arslan. Corsie esterne occupate da Zeegelaar e ...

