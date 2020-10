Dioniso, da venerdì 2 ottobre esce in radio “Solo una vita”, un viaggio tra i meandri della psiche (Di mercoledì 30 settembre 2020) Dal 2 ottobre sarà disponibile in rotazione radiofonica “SOLO UNA VITA” (Hamsa Music Production), nuovo brano della band Dioniso disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 25 settembre. “SOLO UNA VITA” è probabilmente il brano più introspettivo e psichedelico dei Dioniso, una vera e propria trasposizione musicale di un viaggio tra i meandri della psiche. Prodotto da Herman Ezscò per Hamsa Music Production, il brano è caratterizzato da una componente testuale fortemente poetica e da sonorità profonde, mirando a trascinare l’ascoltatore nella propria sfera emotiva, nel proprio turbine di passioni. Spiega la giovane band a proposito del ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 30 settembre 2020) Dal 2sarà disponibile in rotazionefonica “SOLO UNA VITA” (Hamsa Music Production), nuovo branobanddisponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 25 settembre. “SOLO UNA VITA” è probabilmente il brano più introspettivo edelico dei, una vera e propria trasposizione musicale di untra i. Prodotto da Herman Ezscò per Hamsa Music Production, il brano è caratterizzato da una componente testuale fortemente poetica e da sonorità profonde, mirando a trascinare l’ascoltatore nella propria sfera emotiva, nel proprio turbine di passioni. Spiega la giovane band a proposito del ...

RadioAirplay_it : Da venerdì 2 ottobre sarà in #radio #SoloUnaVita il nuovo singolo della band siciliana #Dioniso #NewSingle #OnAir… - Laprimapagina : Dioniso, da venerdì 2 ottobre esce in radio “Solo una vita”, un viaggio tra i meandri della psiche… - SMSNEWSOFFICIAL : DIONISO: DA VENERDÌ 2 OTTOBRE ESCE IN RADIO “SOLO UNA VITA” -

