Dibattito Usa 2020 | Trump non condanna i suprematisti bianchi La frase che infiamma la chat dei Proud Boys | «Attendete…» Ecco chi sono

(Di mercoledì 30 settembre 2020) L’ha detto chiaro e tondo il conduttore del The Daily Show, il comico Trevor Noah: «La performance di stasera di Chris Wallace è un ottimo promemoria che i maestri d’asilosottopagati». Il primopresidenziale tra Donalde Joe Biden dall’Ohio è stato caotico, dispersivo e confusionario. I veri sconfittii cittadini americani. Ma tra gli scambi di offese e insulti, c’è una cosa che non è passata inosservata: l’ennesimo endorsement diai. September 30,ChiDurante la sessione delsul Black Lives Matter, e le proteste scoppiate ...

you_trend : ???? #USA2020: sarà stanotte il primo dibattito tra #Trump e #Biden ?? Cosa dobbiamo aspettarci? Il nostro… - repubblica : Interruzioni a ripetizione, sorrisi ironici e un dibattito che a tratti somiglia a una rissa: come è andata nel pri… - Corriere : Insulti, parolacce e pochissime idee. Tra Trump e Biden «il peggior dibattito di sempre» - TrevisoViva : RT @marcodimaio: Il peggior dibattito degli ultimi anni. Poche idee, confusione e offese tra i due leader. Sembra abbia prevalso #Biden, pe… - LaStampaTV : VIDEO | Usa 2020, a fine dibattito le mogli sul palco: Melania sale per prima ma Jill abbraccia Biden -

Ultime Notizie dalla rete : Dibattito Usa

Il primo dibattito tv tra Joe Biden e Donald Trump è stato contraddistinto da battibecchi che non hanno aiutato a far chiarezza per gli elettori Il dibattito tv tra Trump e Biden Sono le 9:40, Central ...Joe Biden ha vinto il primo dibattito televisivo con Donald Trump per il 60%dei ... sarà moderato da Susan Page di Usa Today e si terrà il 7 ottobre all’Università dello Utah di Salt Lake City.