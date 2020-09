Dibattito Trump-Biden | la stampa statunitense unanime | È stato il caos

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Sentenzaquella dellaamericana dopo il primo confronto televisivo tra l presidente Donalde il candidato democratico Joe. Per la maggior parte dei media, infatti, il vero vincitore della serata“il”. Colpa diche ha continuamente interrotto il suo rivale, colpa diche non ha saputo far altro che sottolineare gli errori e l’inadeguatezza del primo e colpa anche del mediatore, Chris Wallace (di Fox News), probabilmente attonito di fronte al comportamento dei due candidati e incapace di far rispettare l’ordine nel. Per la Cnn, che definisce “caotico” il, alla fine della serata riderebbe ...