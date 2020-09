Detenuti da Genova a Roma per partecipare a Italia’s Got Talent. La direttrice del carcere: “Finalità rieducative sono in Costituzione” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Per gli agenti penitenziari era un’iniziativa da evitare, per di più in tempi di pandemia. Per la direttrice del carcere, un’espressione della finalità rieducativa della pena garantita in Costituzione. Fa discutere il caso, sollevato dal sindacato di Polizia penitenziaria Uilpa, dei cinque Detenuti del carcere di Genova che lunedì hanno raggiunto gli studi di Cinecittà per registrare una puntata del format televisivo Italia’s Got Talent, prodotto da Sky. Si tratta di condannati in via definitiva per reati che vanno dall’omicidio preterintenzionale, alla produzione e traffico di stupefacenti fino alla truffa ai danni dello Stato, con fine pena fissati tra il 2022 e il 2027. Davanti ai “giudici” Mara Maionchi, Joe Bastianich, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Per gli agenti penitenziari era un’iniziativa da evitare, per di più in tempi di pandemia. Per ladel, un’espressione della finalità rieducativa della pena garantita in Costituzione. Fa discutere il caso, sollevato dal sindacato di Polizia penitenziaria Uilpa, dei cinquedeldiche lunedì hanno raggiunto gli studi di Cinecittà per registrare una puntata del format televisivo Italia’s Got, prodotto da Sky. Si tratta di condannati in via definitiva per reati che vanno dall’omicidio preterintenzionale, alla produzione e traffico di stupefacenti fino alla truffa ai danni dello Stato, con fine pena fissati tra il 2022 e il 2027. Davanti ai “giudici” Mara Maionchi, Joe Bastianich, ...

