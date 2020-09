Descenders in arrivo su Nintendo Switch il 6 novembre (Di mercoledì 30 settembre 2020) Scegli il tuo team. Diventa una leggenda. Sold Out e No More Robots sono felici di annunciare che il biking game sul downhill estremo, Descenders, arriverà in edizione fisica e digitale per Nintendo Switch™ il 6 novembre. Descenders è il freeride sul downhill estremo per l’era moderna, con mondi generati proceduralmente, dove gli errori hanno conseguenze reali.Affronta salti e pendenze ogni volta che giochi e controlla ogni sottile movimento del tuo pilota, con un sistema di fisica approfondito creato per fruste e scrub slick. Personalizza il tuo pilota in un sistema di rep online completamente funzionante che ti consente di mostrare il tuo valore e guadagnare nuovi veicoli e thread.I giocatori che hanno effettuato il pre-order di Descenders per ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 30 settembre 2020) Scegli il tuo team. Diventa una leggenda. Sold Out e No More Robots sono felici di annunciare che il biking game sul downhill estremo,, arriverà in edizione fisica e digitale per™ il 6è il freeride sul downhill estremo per l’era moderna, con mondi generati proceduralmente, dove gli errori hanno conseguenze reali.Affronta salti e pendenze ogni volta che giochi e controlla ogni sottile movimento del tuo pilota, con un sistema di fisica approfondito creato per fruste e scrub slick. Personalizza il tuo pilota in un sistema di rep online completamente funzionante che ti consente di mostrare il tuo valore e guadagnare nuovi veicoli e thread.I giocatori che hanno effettuato il pre-order diper ...

