Demi Lovato si vergogna di Max Ehrich | il nuovo disastro social coinvolge Scooter Braun

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 30 settembre 2020)e Max, capitolo 2. La rottura tra i due sembra procedere nel peggiore dei modi ere anche la stampa americana. Ma andiamo con ordine.e Maxavrebbero dovuto sposarsi. I due erano già conviventi e si erano da poco trasferiti in una nuova casa, da condividere. Peccato che il tutto sia durato solo pochi mesi: la notizia della rottura ha raggiunto velocemente la stampa mondiale. La decisione è stata presa da. Maxnon l’ha presa per niente bene e ha iniziato a raccontare di aver appreso della separazione dalla stampa. In un primo momento, ha sostenuto di non essere stato informato dalla ex fidanzata, parole prontamente smentite da ...