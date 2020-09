Delitto Vannini | confermata la condanna a 14 anni per Antonio Ciontoli La lettura della sentenza video

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 30 settembre 2020)di 14, dalla seconda corte di Assise di Appello, perContoli, per l’omicidio di Marco, ucciso da un colpo di pistola nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 mentre era a casafidanzata a Ladispoli, sul litorale romano.è stato ritenuto responsabile di omicidio volontario, 9e 4 mesi sono stati inflitti alla moglie Maria Pezzillo e i figli Martina e Federico. La. La richiesta di perdono di“Chiedo perdono per quello che ho commesso e anche per quello che non ho commesso. So di non essere la vittima ma il ...